За два десятилетия смертность от ВИЧ в Одессе уменьшилась в 3 раза

За время работы Одесского городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом смертность среди одесситов от этого вируса уменьшилась в 3 раза.

Об этом сообщил главный врач этого медучреждения Виталий Новосвитный на сегодняшней пресс-конференции. Такого показателя, по его словам, удалось достичь, внедрив «кабинеты доверия» во все городские медучреждения и собрав профильных специалистов.

Сейчас во всех медучреждениях города есть быстрые тесты на ВИЧ. Инфекцию могут выявить за 15 минут, а после — сразу же назначить антиретровирусную терапию. Пройдя такую терапию, инфицированный становится безопасным для окружающих. Главврач отметил, что в начале работы у центра не было возможности обеспечить терапией всех больных, но сейчас никому не отказывают в лечении.

Всего в Одессе зарегистрированы около 11 тысяч инфицированных ВИЧ. Из них 6000 – «активные». Они постоянно посещают медцентр, проходят обследования и получают лечение. Для наркозависимых инфицированных открыли кабинеты заместительной поддерживающей терапии.

Одним из главных достижений медицины Виталий Новосвитный назвал обеспечение возможности для инфицированных женщин родить здорового ребенка. С 2004 года показатель рождаемости здоровых детей у ВИЧ-инфицированных одесситок вырос до 92,4%.