Одесса вошла в ТОП самых комфортных для жизни городов в Украине

Урбанисты оценили пять украинских городов в рамках международного исследования «Индекс качества жизни 2019», результаты которого обнародовали на портале Numbeo. В этот список впервые попала Одесса, а Львов и Киев за последние два года улучшили свои результаты.

Согласно свежим данным, наиболее комфортным городом в Украине вновь стал Львов, который занял в рейтинге 174 место (115,36 балла). На 192 месте (104 балла) находится Киев. Следом за ним расположилась Одесса – на 193 месте (102,76 балла), дальше по списку Харьков – на 195 месте (101,99 балла), и на 201 позиции (94,31 балла) – Днепр.

Всего в списке исследования 226 городов. Эксперты оценивали города по таким показателям, как покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жилья, соотношение цены недвижимости к доходам, индекс времени движения транспорта, загрязнения и климатический индекс.

Самыми лучшими для жизни в мире признали австралийский город Канберра (224,3 балла), голландский Эйндховен (216,39 балла) и столица американского штата Северная Каролина Роли (216,05 балла).

Наихудшими вариантами названы столица Народной республики Бангладеш Дакка (60,46 балла), самый большой город Нигерии Лагос (51,31 балла) и крупнейший административный центр Венесуэлы Каракас (0,00 балла).