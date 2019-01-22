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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

"Укрпочта" предупредила о задержке доставки почты в трех областях из-за непогоды

Категория: Новости

"Укрпочта" предупредила о задержке доставки почты в трех областях из-за непогоды

  Об этом говорится на официальной странице ведомства.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 13:30 23 января 2019 года возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Одесской и Черновицкой областях», — говорится в сообщении.

Непогода парализовала движение во многих областях. На подъездах к Виннице утром в сугробах застряло четыре фуры. А автовокзалы Кропивницкого прекратили отправлять рейсовые автобусы по Украине и области.

В компании заверили, что сделают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки почты в проблемные регионы.

Напомним, с 1 января 2019 года «Укрпочта» повысила стоимость услуг по пересылке посылок. Тарифы для отправки в приоритетных направлениях увеличили на 11,1 процента, а в неприоритетных — на 14,3 процента.


Источник: Факты



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