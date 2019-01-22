Палестина потребует постоянного членства в ООН

Палестина будет требовать постоянного членства в ООН, несмотря на угрозы США применить право вето. Об этом заявил советник главы палестинского государства Махмуд Аль-Хаббаш.

Ранее глава МИД Палестины заявлял о том, что планируется подать запрос на постоянное членство в ООН. Запрос будет направлен в Совет Безопасности международной организации.

"Нам не дали этого сделать в 2011 году, когда США использовало свое влияние, пригрозив применить право вето. Ожидаю, что мы снова встретимся с этими трудностями, однако мы все равно будем продолжать стучаться в двери ООН", - сказал аль-Хаббаш.

По словам аль-Хаббаша, являющегося советником Махмуда Аббаса по религиозным вопросам, а также верховным судьей Палестины, действующая американская администрация является "самой худшей для палестинцев с 1942 года".

"Нынешняя американская администрация самая худшая (для Палестины) со времени конференции в Балтиморе в 1942 году. Она наиболее рьяно поддерживает оккупацию, наносит вред палестинскому делу. Она не способна понять перемены в мире, и ведет себя так, словно мир является ее собственностью", - заявил советник главы Палестины.

Государство Палестина по состоянию на 2018 год признано 137 из 193 стран-членов ООН. В этом году оно будет председательствовать в "Группе 77" (G-77) — крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов.