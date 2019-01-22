Нардепы-одесситы против церковного рэкета

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)» поддержали только три нардепа из Одессы.

«Церковный рэкет» в Украине одобрили только Алексей Гончаренко, Владимир Куренной («Блок Петра Порошенко «Солидарность») и Евгений Дейдей («Народный фронт»).

Против однозначно высказались Сергей Кивалов, Николай Скорик («Оппозиционный блок»).

Выразили свое мнение формально Александр Урбанский, Геннадий Чекита, Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Павел Унгурян, Сергей Фаермарк («Народный фронт»), Виталий Барвиненко, Антон Киссе («Видродження»), Эдуард Матвийчук (внефракционный), четверо не голосовали: Василий Гуляев, Леонид Климов, Александр Пресман («Видродження»), Иван Фурсин («Воля народа»).