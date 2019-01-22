Один из ведущих банков Европы массово закрывает отделения

Крупнейшая испанская финансово-кредитная группа Banco Santander закроет 140 отделений в Великобритании, лишив более 1279 сотрудников рабочих мест.

После закрытия останется 614 отделения, а клиенты банка смогут осуществлять банковские операции, используя более 11 000 почтовых отделений по всей Великобритании.

Такое решение связано со снижением количества транзакций, которые обрабатывает банк. Отметим, что за последние 3 года количество обрабатываемых транзакций сократилось на 23%, а онлайн-транзакции выросли на 99%.

Banco Santander также объявил, что в течение следующих 2 лет он выделит £55 млн на обновление 100 филиалов, так как банк планирует сосредоточиться на удобстве персонального обслуживания.

Мы по-прежнему верим в то, что филиалы играют очень важную роль, поэтому в течение следующих 2 лет мы будем модернизировать наши филиалы. Мы уверены, что после этих изменений наша сеть банковских отделений будет подходить для удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов.

Banco Santander

Представители банка заявили, что они постараются найти альтернативные должности примерно для трети сотрудников, которые пострадали от закрытия филиалов.