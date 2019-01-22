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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Ряд источников в правительстве США считает, что «шатдаун» в стране может затянуться до апреля текущего года

Категория: Новости

Ряд источников в правительстве США считает, что «шатдаун» в стране может затянуться до апреля текущего года

  Отмечается, что по этой причине в Белом доме пытаются найти программы, способных минимизировать негативное влияние кризиса на служащих, которых он затронул.

«И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни направил запрос главам министерств, в котором потребовал представить список программ, попадающих под удар при развитии столь негативного сценария бюджетного кризиса», – подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в Соединенных Штатах уже около месяца частично приостановлена работа правительства. Так называемый «шатдаун» возник из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии на счет вопроса финансирования стены на границе с Мексикой.


Источник: 24News



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