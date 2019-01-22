 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесский национальный университет имени Мечникова получил престижный грант ЕС на исследования туберкулеза

Категория: Новости

Одесский национальный университет имени Мечникова получил престижный грант ЕС на исследования туберкулеза

  Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова получил престижный грант от Евросоюза на сумму более 1 млн. евро для развития новых подходов к диагностике и лечению туберкулеза.

Об этом сообщили в пресс-службе ОНУ им. И.И. Мечникова.

Такой проект сможет дать университету возможность влиться в научное сообщество, а в дальнейшем – в консорциум учреждений из шести стран: Испании, Украины, Молдовы, Швеции, Германии и Чили. Также участие позволит украинской науке получать последнюю информацию и наработки иностранных коллег в нескольких отраслях, связанных с диагностикой и лечением туберкулеза.

Текущая ситуация в Украине осложняется нехваткой эффективных современных диагностических инструментов, — сообщают в ОНУ.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения Организации Объединенных Наций считают, что сейчас стоит острая потребность в новых методах контроля туберкулеза.


Источник: Informer.od.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 