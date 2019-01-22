Одесский национальный университет имени Мечникова получил престижный грант ЕС на исследования туберкулеза

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова получил престижный грант от Евросоюза на сумму более 1 млн. евро для развития новых подходов к диагностике и лечению туберкулеза.

Об этом сообщили в пресс-службе ОНУ им. И.И. Мечникова.

Такой проект сможет дать университету возможность влиться в научное сообщество, а в дальнейшем – в консорциум учреждений из шести стран: Испании, Украины, Молдовы, Швеции, Германии и Чили. Также участие позволит украинской науке получать последнюю информацию и наработки иностранных коллег в нескольких отраслях, связанных с диагностикой и лечением туберкулеза.

Текущая ситуация в Украине осложняется нехваткой эффективных современных диагностических инструментов, — сообщают в ОНУ.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения Организации Объединенных Наций считают, что сейчас стоит острая потребность в новых методах контроля туберкулеза.