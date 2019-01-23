Растиражированное СМИ заявление о переходе церковной общины в СЦУ оказалось фейком(ВИДЕО)

Как выяснилось, сотрудник Саратской райадминистрации Ходос В.В., грубо нарушая Конституцию Украины, Закон о гос.службе и Закон о свободе совести и религиозных организациях, иницировал попытку изменения канонического статуса религиозной общины. Представители инициативной группы ходили по селу и, вводя односельчан в заблуждение, собирали подписи "за українську Церкву ". В результате, по сообщениям местных жителей, в сельсовете оказался подписной лист, украшенный автографами целых СЕМИ человек.

В противовес этому движению еще 21 января прихожане Покровского храма данного села во главе с многолетним настоятелем протоиереем Георгием Велковым провели собрание приходской общины, на котором более 100 человек проголосовали за сохранение существующего статуса и подтвердили свое волеизъявление подписями.

Однако, это не остановило сторонников СЦУ, которые 23 января безосновательно радостно рапортовали о "переходе" общины. К сожалению, данную неправдивую информацию без проверки растиражировали некоторые одесские СМИ. Это вызвало недовольство жителей села, которые вечером этого же дня экстренно собрались у Покровского храма и провели собрание религиозной громады, на котором 249 прихожан своими личными подписями подтвердили предыдущее решение. Община храма остается верной Украинской Православной Церкви и ее законному каноническому Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию. На собрании по благословению Высокпреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела присутствовал викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор и сотрудники юридического отдела одесской епархии.

Все попытки расшатать религиозную ситуацию в регионе, базирующиеся на дезинформации и нарушении Закона, разбиваются о Правду Божию и подлинную волю народа.

Хочется призвать всех верных чад Святой Церкви не бояться мрачной тьмы, не поддаваться на провокации служителей неправды, но, храня огонь молитвы и надежды на Бога, оставаться верными Украинской Православной Церкви во главе с единственным каноническим и общепризнанным Предстоятелем БЛАЖЕННЕЙШИМ МИТРОПОЛИТОМ КИЕВСКИМ И ВСЕЯ УКРАИНЫ ОНУФРИЕМ.