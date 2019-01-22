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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Сегодня в Одессе опять поступил сигнал о минировании многоэтажки

Категория: Новости

Сегодня в Одессе опять поступил сигнал о минировании многоэтажки

  Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатки в жилом доме, расположенном в Суворовском районе.

На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Специалисты обследуют многоэтажку и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ, устройств или предметов.

Напомним, вчера в полицию поступило сообщение о минировании десятиэтажного дома на Сахарова, 38. Звонивший мужчина рассказал, что у него три килограмма тротила и через 40 минут здание взлетит на воздух. Жильцов дома на время проверки эвакуировали. Взрывоопасных устройств обнаружено не было.


Источник: Odessa online



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