Сегодня в Одессе опять поступил сигнал о минировании многоэтажки

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатки в жилом доме, расположенном в Суворовском районе.

На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Специалисты обследуют многоэтажку и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ, устройств или предметов.

Напомним, вчера в полицию поступило сообщение о минировании десятиэтажного дома на Сахарова, 38. Звонивший мужчина рассказал, что у него три килограмма тротила и через 40 минут здание взлетит на воздух. Жильцов дома на время проверки эвакуировали. Взрывоопасных устройств обнаружено не было.