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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидпорога

Категория: Новости

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидпорога

  За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5134 одессита, из которых 58% составили дети в возрасте до 17-ти лет.

Заболеваемость среди детского населения снизилась на 9%, по сравнению с предыдущей неделей, что связано с продлением зимних каникул. Также снизился удельный вес детей в общем числе больных ОРВИ и гриппом.

По данным мониторинга вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии. Преобладают вирусы гриппа, из них А/H3N2 — 86,2% и А/H1N1 — 13,8%.

Единственным эффективным методом специфической профилактики гриппа является вакцинация.


Источник: 7 канал



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