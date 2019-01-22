Юлия Тимошенко пообещала в Давосе, что в ее команде не будет пророссийских политиков

Лидер партии ВО «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде не было в прошлом и не будет в будущем пророссийских политиков, и отметила необходимость международной помощи в противодействии вмешательству России в предстоящие выборы в Украине.

«В нашей команде никогда не было и не будет пророссийских политиков», — сказал лидер «Батькивщины» в четверг на «Украинском завтраке», организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, передает Интерфакс-Украина.

Юлия Тимошенко отметила, что пророссийские политтехнолог Пол Манафорт и экс-президент Украины Виктор Янукович тратили десятки миллионов долларов на борьбу с ней.

Она подчеркнула, что в случае ее побед на выборах никто из пророссийских политиков не будет допущен к управлению.

По словам лидера «Батькивщины», в отличие от действующего президента она не будет иметь бизнес в России и торговать с ней.

Юлия Тимошенко также призвала не допустить внешнего вмешательства в украинские выборы. «Если США было сложно противостоять вмешательству России в выборы, то нам еще сложнее, нам нужна помощь», — заявила она.