Украина 86 раз нарушила Конвенцию по правам человека

В течение 2018 года Европейский суд по правам человека вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщил председатель суда Гвидо Раймонди в четверг, 24 января, на пресс-конференции в Страсбурге.

Согласно его словам, чаще всего Украина нарушила пункт "права на свободу и безопасность". Всего 45 решений, которые касаются незаконных задержаний граждан. На втором месте находится пункт о неоправданно длинных судебных производствах. На третьем месте невозможность получить эффективную правовую защиту в национальных судах. Подчеркнем, что сейчас в ЕСПЧ преимущественно рассматривают нарушения, которые имели место до Революции достоинства.

Таким образом своим показателям Украина заняла третье место среди государств-членов Совета Европы, которые чаще всего нарушают законодательство. На первом месте находится Россия с 238 решениями, а на втором Турция, которая нарушила 140 решений.