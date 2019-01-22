По итогам 2018 года строительная отрасль в Украине выросла на 4%

По итогам 2018 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 миллиардов гривен. При этом индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.

Такие данные в четверг, 24 января, обнародовал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По его информации в прошедшем году строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. Парцхаладзе также напомнил, что в 2018-м году был принят ряд важных изменений для упрощения деятельности в строительстве и улучшения жизни людей.

В действие вступили важные для отрасли государственные строительные нормы по градостроительству, проектированию школ, детсадов, улиц и дорог, упрощено выполнение несложных строительных работ. Все это положительно повлияло на развитие отрасли, - рассказал чиновник, добавив, что по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 109%, зданий - 99,9%, из них жилых - 98,4%, нежилых - 101,2%. При этом лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская область - 15,3 миллиардов гривен, Днепропетровская - 13,5 миллиардов гривен, Харьковская - 12,7 миллиардов гривен и Киев - 30,1 миллиардов гривен.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 72,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 18,6% и 8,6% соответственно.