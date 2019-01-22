На Тилигульском лимане в Одесской области зимует исландский песочник, а на уток охотится краснокнижный орлан

Сотрудники регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Одесской и Николаевской областей совместно с гидробиологами ОНУ им. И. Мечникова подвели предварительные итоги традиционной научной среднезимней экспедиции на Тилигульском лимане.

Как рассказал начальник научно-исследовательского отдела РЛП «Тилигульский» Игорь Гержик, в ходе двухдневного путешествия специалисты изучали видовой и количественный состав зимующих птиц на водоеме и гидробионтов, а также взяли пробы воды для определения ряда характеристик.

– В середине января в северном полушарии заканчивается миграция водно-болотных птиц, поэтому ежегодно в это время мы проводим исследования, позволяющие получить представление о биоразнообразии. И здесь многие виды птиц будут зимовать до наступления весны, – отметил исследователь.

По предварительным подсчетам, в границах Тилигульского лимана зимует не менее 15 видов водоплавающих птиц, среди которых – три вида чаек, два вида уток, лебеди и кулики. В целом орнитологи насчитали порядка 8-10 тыс. особей таких пернатых.

Среди особенностей этого сезона – зимующий исландский песочник. Эта небольшая птица живет на открытой водной глади, а так как Тилигульский лиман не замерз, тут можно встретить этого обитателя.

– Это достаточно мобильная птица. С приближением сильных морозов она буквально за сутки может мигрировать в более теплые страны – Болгарию или Турцию, – добавил участник экспедиции.

Кроме того, исследователи наблюдали представителей фауны, занесенных в Красную книгу Украины. В частности, орлан белохвост был замечен вблизи стаи уток. Ученые смогли наблюдать, как этот крупный хищник, размах крыльев которого может превышать два метра, в дикой природе выслеживал и отлавливал ослабленных птиц.

– Из-за сильной засухи последние три года для Тилигульского лимана были кризисными. Однако благодаря тому, что его соединили с Черным морем через канал, удалось реанимировать водоем, и мы наблюдаем положительную тенденцию. Прошедшим летом до полутора тысяч особей птиц гнездились на островах, которые обводнились, – констатировал Игорь Гержик.

Как добавил исследователь, на кладки яиц охотятся лисы и собаки, а также вытаптывает крупный рогатый скот, который выпасают у водоема фермеры. Поэтому подъем уровня воды в лимане был крайне важен, чтобы образовались острова, в том числе на пересыпи.

К слову, во время очередной экспедиции ее участники взяли пробы воды для определения солености. Ведь именно от этого показателя зависит пригодность среды обитания и биологическое разнообразие, в особенности гидробионов – организмов, живущих в водной среде. Таким образом, попутно специалисты собрали информацию о некоторых видах моллюсков и водорослей, которых можно встретить в лимане. Результаты этих исследований будут известны позже.