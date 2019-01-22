В Украине количество оформленных «евроблях» бьет рекорды

За сутки 22 января было осуществлено таможенное оформление рекордного количества автомобилей с еврономерами — 2,7 тысяч, владельцы заплатили за них 170,5 миллиона гривень платежей.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

«Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане стали активнее оформлять свои машины», — отмечает ГФС.

Всего с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было оформлено почти 44 тысячи автомобилей с еврономерами. За них было уплачено почти 2,8 миллиарда гривень.

Напоминим, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.