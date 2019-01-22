Состоялся чемпионат Одесской области по стрельбе из лука

60 спортсменов приняли участие в чемпионате Одесской области по стрельбе из лука в помещении, который состоялся 19-20 января в морском училище №3 ОЮА.

На первом этапе спортсмены провели раунд квалификации - две серии по 30 выстрелов (дистанция 18 м), после чего соревновались в плей-офф (в формате дуэлей) за звание чемпиона области.

Победителем среди мужчин стал Иван ВИХРОВ, среди женщин - Карина ДОРОШЕНКО, а среди младших кадетов золотые медали завоевали Владислав КОЧЕНКО и Полина ТКАЧЕНКО.

Следующим стартом для одесских спортсменов станет чемпионат Украины среди взрослых и юниоров, который пройдет с 28 января по 3 февраля во Львове.

Организацию соревнований взяла на себя КДЮСШ №17 по стрельбе из лука.

Чемпионат Одесской области. 19-20 января. Призовые тройки

Мужчины. 1. Иван ВИХРОВ. 2. Николай ИВАСЕВ. 3. Владимир КАЛАБИН.

Женщины. 1. Карина ДОРОШЕНКО. 2. Дария ТКАЧЕНКО. 3. Иулиания СТЕПАШКО.

Младшие кадеты. 1. Владислав КОЧЕНКО. 2. Георгий ПОПОВ. 3. Игорь ПРОЦЕНКО.

Младшие кадетки. 1. Полина ТКАЧЕНКО. 2. София ЦИМБАЛЮК. 3. Амелия ЩЕПЕТОВА