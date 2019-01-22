Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Украину ускорить реформы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Порошенко ускорить процесс реформирования страны.

Об этом говорится в заявлении Кристин Лагард, обнародованном на сайте МВФ, передает Соцпортал.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что во время своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе она настоятельно призвала его ускорить процесс реформирования страны.

- Я также отметила неотложность для Украины ускорения реформ и перехода к еще более мощному (экономическому. - Ред.) росту, что необходимо для улучшения стандартов жизни людей на стабильной основе, - говорится в заявлении Лагард.

В заявлении также отмечается, что встреча с Петром Порошенко и его командой была конструктивной, директор-распорядительница МВФ также заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать реформаторские усилия украинского правительства.