Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Решение вступает в силу после апелляционного обжалования, если оно будет представлено в течение 30 дней. Кроме того, Янукович должен компенсировать судебные расходы в размере 98 551, 20 гривен.

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о госизмене подаст апелляцию на приговор, по которому он осужден на 13 лет тюрьмы. Об этом после заседания в Оболонском суде заявил адвокат Януковича Александр Горошинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, адвокат напомнил, что приговор пока не вступил в законную силу.

"Мы будем обращаться с апелляционной жалобой и надеемся, что сможем установить истину в этом деле, в том числе в международных инстанциях. В ЕСПЧ мы также обжалуем по многим пунктам", - сказал адвокат Горошинский.

По его словам, апелляция на приговор будет подана в ближайшее время.

"Нет сомнений в том, что суд работал в условиях давления. Я напомню, что состав судей из уст Луценко мы услышали еще задолго, как было определено подсудность данного дела", - добавил Горошинский.