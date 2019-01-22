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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В течении текущего года НБУ отчеканит по 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен

Категория: Новости

В течении текущего года НБУ отчеканит по 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен

  На протяжение 2018 года финучреждение выпустило 140 млн. штук монет по одной гривне и 145 млн. штук по две гривны.

Со слов Смолия, в текущем году планируется отчеканить по 80 млн. штук монет этого же номинала и по 100 млн. штук новых монет по пять и 10 гривен.

В дальнейшем чеканка станет постоянной, хотя объемы производства будут меняться. О том, когда именно будут введены в обращение новые монеты, глава НБУ не сообщил.

"О конкретных сроках введения их в обращение мы обязательно сообщим гражданам и обществу заранее", - добавил Смолий.

Благодаря замене банкнот мелких номиналов монетами НБУ сэкономит приблизительно один млрд гривен на изготовлении и инкассации денег. Это связано с тем, что эксплуатация монет будет длиться дольше.


Источник: УРА-Информ



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