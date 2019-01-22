Очередная вспышка кори ожидается в Одессе в ближайшее время

Как заявила в четверг, 24 января, директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, департамент получил письмо из областного лабораторного центра Минздрава, в котором указано, что горсовет должен провести мероприятия и не допускать в школы и детские сады детей, не прошедших вакцинацию.

"Сейчас готовится заседание штаба, на котором мы будем определяться, что делать", - отметила глава департамента.

Как уточнила Е.Якименко, в 2018 году было пять таких вспышек. По ее словам, детская вакцина присутствует в достаточном количестве, но остается открытым вопрос бесплатной вакцинации взрослого населения. Департамент направил запрос в облздрав на выделение средств для приобретения вакцин. Если запрос не будет удовлетворен, муниципалитету придется самому принимать решение о закупке препаратов.

Добавим, по данным Лабораторного центра МОЗ, за последнюю неделю заболеваемость корью в Одесской области выросла на 57% за счет взрослого населения, где рост наблюдается в два раза. Показатель госпитализации также вырос.

На 21 января заболеваемость регистрировалась в Одессе - 99 случаев, Черноморске - три случая, а также в районах - Березовском (11), Раздельнянском (7), Балтском (3), Ивановском (15), Великомихалйловском (2), Лиманском (16), Овидиопольском (8).

Кроме того, по состоянию на 23 января диагноз "корь" подтвержден у 71 ребенка в Килийском районе.