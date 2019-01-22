В Одессе вновь выбирают топ-100 успешных женщин

Уже открыто голосование, кроме того, каждый желающий может внести дополнительных кандидатов.

В списке топ-100 самых успешных женщин Одесского региона - 2019 много чиновников, сотрудников СМИ и волонтеров, есть медики, дизайнеры, директоры крупных компаний и госслужащие. Они вошли в рейтинг за успешно проведенный год.

Для меня успешная женщина - это, в первую очередь, добрая женщина. Я не привыкла к таким соревнованиям и не привыкла ассоциировать себя с успешностью, я привыкла просто много работать и хорошо выполнять свою работу. Я работаю в этой сфере с 17 лет и уверена, что наша работа окончена, когда мы смогли кому-то помочь. Но попасть в список конечно очень лестно, - рассказала главный редактор 7 телеканала Анна Кравцова.

Любой желающий может добавить дополнительных кандидатов. До 20 февраля рейтинг будет дополняться и корректироваться, с учетом пожеланий онлайн-пользователей и мнений экспертов. В этот период любой человек может каждый день заходить на страницу рейтинга и отдавать свой голос за тех, кого считает наиболее достойными. За один раз можно проголосовать минимум за трех и максимум за 50 кандидаток. Параллельно участниц будет оценивать экспертное жюри. Эксперты оценят успешность претенденток по 10-балльной шкале и таким образом решат, кто войдет в итоговый список.

Я видела свое имя в рейтинге. Мне очень приятно, что люди за меня голосуют. Для меня быть успешной означает умение сочетать работу и семью, - прокомментировала директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Все лауреатки будут разделены по номинациям: государственная служба, юриспруденция, бизнес, общественная деятельность, наука и образование, здравоохранение, СМИ и блогеры, спорт и здоровый образ жизни, культура и искусство, мода и стиль, психология и лайф-коучинг.

Я каждый год попадаю в этот список, ну попала и попала. Кто для меня успешная женщина? В первую очередь, это женщина, которая ладит с собой, которая ставит перед собой цели и стремится к ним, - рассказала волонтер Катерина Ножевникова.

Также в список вошли две известные одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Результаты онлайн-голосования станут известны 1 марта, а через несколько дней на церемонии награждения организаторы презентуют итоги экспертного оценивания. Первая 20-ка победительниц получит дипломы.