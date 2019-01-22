Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона обещает защищать Мадуро с оружием в руках

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона в очередной раз высказался в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я не поменяюсь. Сегодня я больше чем когда-либо с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ», — говорится в сообщении футболиста в Instagram.

Отметим, в августе 2017 года Марадона заявил буквально следующее.

«Мы чависты (последователи бывшего президента Уго Чавеса) до самой смерти. И когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами — самым святым, что у нас есть», — написал он на своей странице в Facebook.

«Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те венесуэльцы, кто спутался с правыми», — добавил он.

Напомним, накануне в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, США, ЕС и некоторые страны Латинской Америки поддержали его.

Мадуро, в свою очередь, объявил себя конституционным президентом, а Гуаидо назвал «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения со Штатами и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов.