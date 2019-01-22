Сотрудники Одесского припортового завода массово перебираются на работу в Алжир

Журналист Артем Ильин обнаружил неожиданное направление миграции отечественных химиков.
Сегодня активная часть моего рабочего дня прошла в Федерации работодателей Украины. Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года.
Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны — это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков?
В Алжир!
А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане!
Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников. Не верю в такое количество. Может Николай Щуриков сможет уточнить?
В комментарии к этому посту Николай Щуриков, первый заместитель директора ОПЗ, признал:
За год ОПЗ потерял почти 1000 человек. И в первую очередь уходят высококлассные специалисты. Кто куда уехал сложно сказать.