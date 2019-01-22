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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сотрудники Одесского припортового завода массово перебираются на работу в Алжир

Категория: Новости

Сотрудники Одесского припортового завода массово перебираются на работу в Алжир

  Журналист Артем Ильин обнаружил неожиданное направление миграции отечественных химиков.

Сегодня активная часть моего рабочего дня прошла в Федерации работодателей Украины. Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года.

Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны — это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков?

В Алжир!

А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане!

Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников. Не верю в такое количество. Может Николай Щуриков сможет уточнить?

В комментарии к этому посту Николай Щуриков, первый заместитель директора ОПЗ, признал:

За год ОПЗ потерял почти 1000 человек. И в первую очередь уходят высококлассные специалисты. Кто куда уехал сложно сказать.


Источник: УкрРудПром



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