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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Горение двух танкеров в Черном море продолжается четвертый день

Категория: Новости

Горение двух танкеров в Черном море продолжается четвертый день

  Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник.

На обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.

Сейчас, по данным российских официальных органов, пожар немножко уменьшился на обоих танкерах, но тем не менее продолжается. Крен судов остается прежним. Данных о резком изменении не поступало.


Источник: Капитал



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