Зоозащитники в Одесской области спасают лошадей, которых хотят сдать на мясо

«За несколько километров от Подольска (Одесская область) хозяин

собирался сдать 10 своих лошадей на мясо. По «мясной» цене – 28 грн за кг. Зоозащитники пытаются спасти их от смерти.

Возможно, Вы сможете купить себе в хозяйство или помочь собрать деньги на выкуп. Можем спасти еще двух лошадей.

Попробуем собрать 25 тыс гривен!!!», — пишет Анастасия Вербицкая.

Судя по постам Ольги Олейник, удается собрать деньги для спасения животных или найти для них новых хозяев. Количество лошадей «под угрозой» становится все меньше.

Есть надежда, что благодаря усилим зоозащитников удастся спасти всех животных.