«Укрзалізниця» начала продажу льготных билетов для людей с инвалидностью через интернет

Для этого на сервисе «booking.uz.gov.ua» введена специальная опция.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» глава правления «Укрзализныци»» Евгений Кравцов.

«Люди с инвалидностью неоднократно жаловались на то, что они не могут приобрести льготные билеты на поезда дальнего следования через интернет, хотя аналогичная услуга для студентов действует еще с 2014 года. Для инвалидов, особенно колясочников, очень проблематично добираться на вокзал, чтоб приобрести льготный билет. И вот «Укрзализныця» открывает продажу льготных проездных документов для инвалидов с помощью сервиса «booking.uz.gov.ua»», — написал Евгений Кравцов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, пока что сервис работает в тестовом режиме только на сайте реализации билетов. Однако со временем он станет доступным и в мобильных приложениях.

Чтобы заказать билет, следует ввести на сервис информацию про удостоверение, которое дает право на льготный проезд. Эти сведения сверяются с реестром Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Министерства соцполитики. В частности, проверяется соответствие фамилии, имени и отчества пассажира и группы инвалидности, которая дает право на льготы. Если введенные данные корректны, льготный билет продается, а если они не соответствуют банку данных, то нет.