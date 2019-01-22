В Одессе ограбили кассира АЗС

В Одессе на автозаправочной станции, которая находится на Люстдорфской дороге, произошло нападение с целью ограбления.

Около 3 часов ночи 25 января сотрудникам патрульной полиции стало известно, что на одной из АЗС совершено нападение на сотрудника заправки.

Когда инспекторы прибыли на место происшествия, то им удалось выяснить, что в помещение зашел мужчина, и брызнув слезоточивый газ, а также угрожая физической расправой, украл крупную сумму денег. Ему удалось скрыться.

Практически сразу после совершения преступления, злоумышленник оказался на территории соседнего с заправкой предприятия, где был замечен охранниками. В скором времени в админпомещении предприятия патрульные произвели задержание подозреваемого. Это оказался 38-летний житель Винницкой области. Он показал правоохранителям место, куда решил на время спрятать похищенные деньги.

По факту начато уголовное производство по ч. 1, ст. 187 Уголовного кодекса Украины.