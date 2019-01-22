 
Информация к новости
  • Просмотров: 84
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе ограбили кассира АЗС

Категория: Новости

В Одессе ограбили кассира АЗС

  В Одессе на автозаправочной станции, которая находится на Люстдорфской дороге, произошло нападение с целью ограбления.

Около 3 часов ночи 25 января сотрудникам патрульной полиции стало известно, что на одной из АЗС совершено нападение на сотрудника заправки.

Когда инспекторы прибыли на место происшествия, то им удалось выяснить, что в помещение зашел мужчина, и брызнув слезоточивый газ, а также угрожая физической расправой, украл крупную сумму денег. Ему удалось скрыться.

Практически сразу после совершения преступления, злоумышленник оказался на территории соседнего с заправкой предприятия, где был замечен охранниками. В скором времени в админпомещении предприятия патрульные произвели задержание подозреваемого. Это оказался 38-летний житель Винницкой области. Он показал правоохранителям место, куда решил на время спрятать похищенные деньги.

По факту начато уголовное производство по ч. 1, ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Галерея

prev

В Одессе ограбили кассира АЗС
В Одессе ограбили кассира АЗС
next
и ещё фотографии ›

Источник: Взгляд из Одессы



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 