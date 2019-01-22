Суд обязал Госбюро расследовать государственную измену членов Кабмина

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу заявителя и обязал Государственное бюро расследований открыть дело по факту государственной измены членов Кабинета министров Украины. Об свидетельствуют материалы суда.

Заявление в Госбюро расследований поступило еще второго января. В нем заявитель выложил подробности, свидетельствующие о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 175 (невыплата зарплаты и пенсии), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

По данным истца, они были совершены работниками Министерства труда и социальной политики, членами Кабинета Министров вместе с уполномоченными лицами Пенсионного фонда в Киевской области.

Заявитель просил внести эти сведения в Единый реестр досудебных расследований, однако сотрудники ГБР ему в этом отказали. После этого истец подал жалобу на бездеятельность Госбюро в суд, где ее удовлетворили.

Таким образом, решением суда от 16 января 2019 года, ГБР обязано расследовать факты правонарушений, которые были изложены в заявлении.