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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Вчера вечером в России снова произошел взрыв в жилом доме, есть масштабные разрушения

Категория: Новости

Вчера вечером в России снова произошел взрыв в жилом доме, есть масштабные разрушения

  В четверг вечером, 24 января, в российском Подмосковье, в поселке Балашиха, в микрорайоне Янтарный прогремел взрыв. Тут в многоэтажном доме взорвалась квартира.

Как сообщают российские СМИ, языки пламени вырываются с последнего этажа. Частично обрушилась крыша. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Однако, предполагают журналисты, скорее всего они будут, судя по масштабам разрушения.

Сообщается, что этот дом был сдан в эксплуатацию около года назад. Многие жильцы до сих пор продолжают делать ремонт, в том числе и натяжные потолки.

Возможно сейчас взорвался как раз газовый баллон, который используется для таких работ. Всего было два хлопка с интервалом две-три минуты.


Источник: УРА-Информ



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