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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в Одессе сократилось

Категория: Новости

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в Одессе сократилось

  В ходе пресс-конференции в центре Одессит директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская сообщила, что по состоянию на 1 января текущего года в Одессе получателями субсидий является 31 051 семья. Год назад этот показатель был выше – более 50 тысяч семей.

«Новые подходы к назначению субсидий, исходя из имущественного состояния граждан, сделали их более объективными. Напомню, что на общих основаниях теперь не имеют права на назначение субсидий люди, проживающие в квартирах площадью более 120 квадратных метров и домах площадью более 200 квадратных метров (исключения составляют многодетные семьи и детские дома семейного типа). А также граждане, имеющие автомобили, срок эксплуатации которых составляет менее 5 лет», – резюмировала директор департамента.


Источник: Odessit.ua



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