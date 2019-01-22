В Одессе мужчина выстрелил несколько раз, чтобы привлечь внимание соседок

В ночь на пятницу, 24 января, в полицию поступил вызов о том, что в одной из квартир на улице Канатной хулиганит сосед.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции в Одесской области, передает Репортер.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили пьяного мужчину с окровавленной рукой. Руку одессит ранил затвором своего, вероятно, стартового пистолета, когда в своей комнате стрельнул в воздух. Вследствие выстрела никто не пострадал. Правонарушитель объяснил, что выстрелил потому, что хотел привлечь внимание девушек-соседок.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) УК Украины. Оружие изъяли и направили на экспертизу.