Американские военные в машинах с опасным веществом устроили опасное ДТП в Польше

Военные армии США попали в ДТП в Польше. Инцидент произошел в Великопольском воеводстве. По предварительным данным, американские военные перевозили некие опасные материалы.

Об этом в пятницу, 25 января, сообщает RMF24.

ДТП произошло на автостраде А2 между городами Конин и Коло по направлению к Варшаве. Никто не пострадал.

Сообщается, что столкнулись два транспортных средства американской армии. Они якобы перевозили некие опасные материалы. Из города Конин прибыл специальный автомобиль, предназначенный для предотвращения утечки вредных веществ. Трасса была перекрыта несколько часов. В результате аварии никто не пострадал, однако трасса была перекрыта несколько часов. На месте происшествия работала военная жандармерия.