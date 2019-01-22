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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Госдепартамент США призвал американцев покинуть Венесуэлу

Категория: Новости

Госдепартамент США призвал американцев покинуть Венесуэлу

  Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американцев покинуть Венесуэлу в связи с протестами. Об этом сообщается в аккаунте бюро в Twitter.

«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», — говорится в сообщении.

В связи с этим в бюро призвали американских граждан «серьезно рассмотреть вопрос» об отъезде из страны. Отмечается, что коммерческие рейсы до сих пор доступны.

Напомним, что 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны вместо Николаса Мадуро. Его признали США, Канада и почти все ведущие латиноамериканские страны.

Мадуро обвинил американское правительство и оппозицию в попытке захвата власти, а также разорвал дипломатические отношения с США и заявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в стране.


Источник: Капитал



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