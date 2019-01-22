Украинская община уже стала крупнейшей среди иностранцев в 3-миллионной Литве

В начале 2019 года, по данным местного департамента миграции, в стране проживали почти 17 тысяч украинцев - на 42% больше, чем год назад.

И это, похоже, только начало. По прогнозам, в этом году приедет еще на 30-50% больше украинских заробитчан. Такая тенденция, по словам главы ведомства Эвелина Гудзинскайте, продолжится и в дальнейшем.

Причины - нехватка рабочей силы в Литве (собственные работяги давно уехали в более богатые западные страна) и безвиз, с которым украинцам стало проще приезжать.

Впрочем, украинские заробитчане из Литвы рассказывают немало неприятных историй о невыплатах и батрачестве.

"Страна" выясняла, кем устраиваются у прибалтов украинцы и каковы подводные камни при трудоустройстве.

Пекари и плиточники

Как рассказали нам в кадровых агентствах, мужчины-заробитчане трудятся водителями, строителями, сварщиками, работниками складов, женщины - на швейных предприятиях, в пекарнях, цехах керамики.

"Вакансий много. Сейчас, например, набирают людей на завод по производству металлопластиковых окон. Оплата - 5 евро в час при 8-часовом рабочем дне, 6-дневная рабочая неделя. Жилье - общежитие за 150 евро. В месяц выходит до 1 тысячи евро. Хорошо платят строителям, до 1,5 тысяч евро, ставка идет от выработки, особенно в цене плиточники (14 евро за квадрат). Разнорабочие на дорожных работах получают по 4-5 евро в час. Или в Каунасе есть вакансия на производство по изготовлению лотков для яиц, там смены три дня через три, зарплата 800 евро", - рассказала нам представитель львовского кадрового агентства Мария Фурдак.

Только на одно предприятие "Биржайский хлеб" в небольшом городке Биржай на севере Литвы в прошлом году устроились аж 12 украинцев.

Подработки в Литве находят представители разных профессий, не только рабочие. 38-летний киевлянин Ярослав - сертифицированный массажист - часто ездит в Вильнюс за лишней копейкой, по биопаспорту.

"Час массажа здесь стоит до 70 евро. А я могу делать за 10-20 евро. И это неплохой заработок для меня", - признался Deutshce Welle Ярослав, который говорит, что спрос на его работу возник из-за того, что литовские массажисты уехали работать в другие страны ЕС.

Чаще других "кидают" украинцев

Многие украинцы едут по безвизу, хоть официально работать по ним нельзя (нужная литовская рабочая виза). И в этом - одна из ловушек, когда многие попадают в трудовое рабство или, в лучшем случае, недополучают зарплату.

"Кидают" в основном на стройках. Люди подолгу тщетно пытаются вернуть свои деньги, куда только не жалуются - в Инспекцию труда, полицию, прокуратуру, все тщетно. Нужно подписывать контракт и внимательно его читать. Украинцы находят работу в Литве через посредников, в том числе через польские компании, а с них взятки гладки. Нередко составляются фиктивные договоры. По моим данным, за прошлый год обманули уже как минимум полтысячи украинцев", - рассказал "Стране" литовский журналист Донатас Катаускас.

Власти подтверждают, что чаще других подневольными становятся украинцы.

"Мы наблюдаем уже тенденцию - в Литве осуществляется торговля украинцами", - заявил литовскому порталу 15 min заместитель заведующего отделом права Государственной инспекции труда Гедиминас Норейка.

По данным "Литовского курьера", который ссылается на пресс-секретаря Государственной инспекции труда Марию Черешкявичюте, чаще всего на невыплаты жалуются дальнобойщики из Украины и рабочие строительного сектора.

В первой половине 2018 года в Госинспекцию по труду подали почти 4 тысячи заявлений по трудовому спору.

В худшем случае у работяг отбирают паспорта и заставляют вкалывать бесплатно. С такими ситуациями все чаще сталкиваются украинцы в Польше, но в трудовое рабство уже попадают и в Литве.

Вместо 200 евро в неделю - 20

Литовский портал 15min.lt провел журналистское расследование о местной сети работорговцев и выяснил, что преступники обманом заманивали украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты.

"Заробитчан" привозили, трудоустраивали, но всё заработанное забирали, оставляя украинцев голодать и своими силами добираться на родину.

"Литовцы уезжают в Западную Европу, а нас здесь держат рабами", - рассказал сварщик Олег Цьома из Кривого Рога. Он четыре месяца проработал на клайпедском металлообрабатывающем заводе всего за 20 евро в неделю - платили в 10 раз меньше, чем обещали.

Благотворительная организация Caritas буквально спасала от голода украинцев-рабов, потому что у них не было денег ни на еду, ни на билет на родину.

"Нам говорили - "уже завтра-послезавтра получите свои деньги", но это продолжалось долго. Когда я однажды настоятельно потребовал вернуть заработанное, мне пригрозили, что меня вывезут в лес и я там буду работать без оплаты", - говорит Цьома.

"К нам постоянно обращаются украинцы, просят помочь с продуктами. По словам мужчин, им очень стыдно просить, но пока они не получат денег, у них нет другого выхода", — подтвердила глава программы Caritas "Помощь жертвам проституции и торговли людьми" Кристина Мишинене.

"Часть нашего общества сострадает украинцам и в знак солидарности организовывает концерты, акции, сбор вещей, посылая всевозможные знаки поддержки, а другая часть до сих пор мучается ненасытной жадностью, обманывая и эксплуатируя украинцев. Оказавшись в чужой стране, без языка, связи, денег, социального обеспечения, они могут расчитывать только на пищу от благотворительных организаций. Огромный позор, что мы становимся эксплуататорами даже самых близких соседей", - говорит Мишинене.

Но есть и много успешных историй трудоустройства в Литве. "Я устроился на стройку, получаю 1 тысяч евро, работы много, просто нужно устраиваться легально и внимательно читать контракт. Хотя вот мой знакомый вроде официально оформился, но ему не доплатили 400 евро, вроде как проштрафился (это обычная схема "кидалова") и он не может их "выбить", - рассказал нам тернопольчанин Владимир Горбатюк, который работает под Вильнюсом.

Сбивают зарплаты местным

Тем временем, сами литовцы жалуются, что украинские заробитчане сбивают им уровень зарплат, соглашаясь работать за меньшие деньги.

"Они делают ту работу, которую могут делать и литовцы, но наши люди покидают страну, чтобы работать в Норвегии или Великобритании", - говорит депутат литовского парламента Лауринас Касчюнас.

"Украинцы явно сбивают зарплаты. В нашей фирме в 2017 году мы получали зарплату 1,5 тысяч евро, а с мая 2018 года ставка упала до 1,3 тысяч евро. Причина - водителями устроились много украинцев, их уже больше 30 процентов, которые согласны на меньшие зарплаты", – сетует Альгирдас Каваляускас из фирмы дальних перевозок.

Другие убеждены, что украинцы тут ни при чем.

"Нет научно обоснованных данных о том, что украинцы или белорусы отбирают рабочие места у литовцев. Литовцы уезжают на заработки за границу уже 15 лет. С тех пор, как страна стала членом ЕС. И тогда украинцев здесь еще не было", - говорит Deutsche Welle Нерия Путинайте, экс-министр образования и науки, а нынче сотрудница университета Вильнюса.

Несмотря на подводные камни, украинцы, по прогнозам экспертов, будут продолжать массово уезжать на заработки, в том числе и в Литву, поскольку из-за безработицы в Украине у них нет другого выхода.

"Литве нужны рабочие руки и светлые головы, потому что постепенная депопуляция населения и отток литовцев, которые едут работать в другие страны ЕС, обусловливают потребность в открытии рынка труда для иностранцев. И, как и Польша, Литва предпочитает украинцев", - сказала "Стране" Ирина Верещук, директор центра Балто-Черноморских исследований.

При этом, по ее прогнозам, истории о трудовом рабстве будут всплывать и дальше.

"Потому что чем больше людей будет ехать, тем больше будет таких случаев. Хотя, по правде сказать, соседняя Эстония пошла дальше в этих вопросах и предлагает так называемое е-гражданство, что означает быструю и упрощенную процедуру его получения, а также права на труд, получение кредита и прочее", - говорит Верещук.