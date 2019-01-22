Демографический кризис в Украине

Настоящая численность украинцев за последние годы сильно сократилась, при этом правительство продолжает затягивать с проведением новой переписи населения.

Первая и последняя перепись населения в истории независимой Украины проводилась в далеком 2001 году. Эксперты уверены, что с тех пор численность населения давно составляет на 48 и даже не 38 миллионов человек.

Правила ООН предусматривают проведение переписи населения как минимум раз в 10 лет, поэтому следующая процедура в Украине планировалась на 2011 год, однако ее было решено отложить якобы из-за недостатка денег в бюджете.

Впрочем, эксперты считают, что у правительства есть и другие причины для затягивания проведения переписи.

Так, политолог Юрий Романенко отметил, что чиновникам не выгодно узнавать настоящую численность населения, «поскольку тогда будут уничтожены так называемые «мертвые души», которыми выгодно манипулировать на выборах, а это минимум 10 процентов голосов».

«На выборах реестр избирателей, который не соответствует действительности. Мы понимаем, что численность тех людей, которые отсутствуют, идет на миллионы. Такой реестр избирателей является основанием для манипуляций с избирательными голосами», — подчеркнул эксперт.

Еще одна причина заключается в том, что такие «мертвые души» числятся и среди владельцев земельных паев, и на них до сих пор продолжают выделять наделы.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Института демографии Александр Гладун заметил, что перепись населения выявит и другие проблемы: снижение продолжительности жизни и рождаемости. По данным экспертов, сейчас в Украине на 100 умерших приходится 58 новорожденных.

Перепись также наглядно продемонстрирует, сколько украинцев на самом деле работают за границей. Как отмечают социологи, за последние годы центральные и южные регионы Украины из-за миграции опустели на 20, а иногда и на 30%.

По мнению экспертов, проведение переписи окажет серьезное влияние на экономику страны. В частности, от численности населения зависят многие расчеты, среди которых — пенсии и льготы.

«Если мы хотим начать двигаться вверх, мы должны провести верификацию всего: населения, ресурсов, собственности и т. д», — отметил Романенко.

По подсчетам экспертов, государству не хватает на проведение переписи 2-3 миллиарда гривен.

Что касается реальной численности населения, то политолог Романенко считает, что сейчас в Украине проживает не более 35 миллионов граждан. По его подсчетам, оккупация Крыма и Донбасса лишила нас около 5 миллионов человек.

Стоит отметить, что институт демографии пообещал провести пробную перепись в декабре этого года.