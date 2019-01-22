Центр социально-психологической реабилитации детей Одессы отметит юбилей – 20 лет со дня основания

31 января 2019 года подведомственный службе по делам детей Одесского городского совета Центр социально-психологической реабилитации детей отметит юбилей – 20-летие со дня основания учреждения.

В конце 90-х годов, когда украинское общество столкнулось с таким феноменом, как «дети - социальные сироты», Одесским городским советом было принято решение об открытии «Приюта для детей №1».

В учреждение поступали дети, оставшиеся без родительской опеки, дети, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством. На сегодня проблема «детей улицы» в Одессе почти решена, но осталась потребность в социально-психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно решению Одесского горсовета № 6264-VI от 21.01.2015 г. КУ «Приют для детей №1» был реорганизован в коммунальное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации детей Одесского горсовета Одесской области».

Основные задачи Центра сегодня:

осуществление социальной защиты детей, принятых в Центр;

проведение социально-педагогической, психологической коррекции с

учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка;

оказание психологической и других видов помощи родителям (или лицам,

их заменяющих) детей, находящихся в Центре, направленной на возвращение

ребенка в семью.

Кабинет министров Украины до конца 2019 года запретил мэриям украинских городов размещать временно свободные бюджетные средства на депозиты в банках.

Временно свободные денежные средства у бюджетов возникают из–за особенностей бюджетного процесса: к примеру, ту или иную сумму планируют потратить в конце года, а до этого момента её можно или просто держать «мёртвым грузом», или же положить в банк, где на неё «накапают» проценты. По словам вице–мэра Одессы, директора городского департамента финансов Светланы Бедреги, речь может идти о весьма значительных суммах. К примеру, в 2018 году бюджет Одессы получил таким образом дополнительно 20 миллионов гривен, в 2017-м — более 75 миллионов.

Запрет размещать временно свободные средства на депозитах серьёзно ограничит возможности для финансового манёвра мэрий. «Эти деньги очень значимы даже для нашего миллиардного бюджета, — подчеркнула Бедрега. — Конечно, мои коллеги из Ассоциации городов, финансисты из других городов очень обеспокоены сложившейся ситуацией».

Правда, есть и альтернатива: вместо размещения депозитов, можно давать деньги в долг государству, покупая облигации внутреннего государственного займа. По всей видимости, вводя запрет на размещение депозитов, Кабмин добивался именно того, чтобы мэрии стали покупателями этих облигаций: судя по всему, государству вот просто очень сильно нужны деньги. Именно поэтому облигации активно предлагают и самим банкам, и физическим лицам (как альтернативу депозитам). Теперь же дошла очередь и до мэрий городов - благо, им покупку облигаций можно банально навязать таким вот способом.

В Одесской мэрии новым альтернативным способом использования временно свободных денежных средств воспользоваться в принципе готовы — правда, пока что покупать облигации не за что, так как свободных средств в бюджете нет. По словам Светланы Бедреги, на 1 января 2019 года остаток бюджетных средств с прошлого года составил всего 44 миллиона гривен.