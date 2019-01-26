Одесский футбольный клуб "Черноморец" проиграл венгерскому "ДВТК" (Мишкольц) со счетом 1:2 в первом матче в ходе тренировочного сбора в турецком Сиде. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Первый тайм прошел с преимуществом одесситов. "Моряки" открыли счет на 14 минуте: Чорний подал угловой, мяч отлетел к одному из потенциальных новичков "Черноморца" и тот с 16 метров пробил под перекладину.

Вместе с тем, в течение первого тайма несколько раз серьезным образом довелось вступать в игру голкиперу Литовченко. Так, на 38 минуте он парировал удар вышедшего с ним один на один нападающего венгров Маркварта.

После перерыва игра выровнялась. Футболисты "ДВТК" стали чаще атаковать – и на 62 минуте Бенсе, оказавшись с глазу на глаз с Литовченко, сравнял счет.

На 80 минуте реальный шанс отличиться упустил Норенков: пробив без обработки с 10 метров, он защитник не попал в цель. А вскоре соперники вышли вперед: турецкий арбитр увидел нарушение правил в штрафной площадке "Черноморца" и назначил пенальти, который четко реализовал Вернес – 1:2.

"Черноморец" проведет пять поединков во время тренировочного сбора в Турции. Следующим соперником одесситов станет болгарский "Этыр" из Велико-Тырново.