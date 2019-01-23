Воображариум как способ существования

Чреду новогодних и рождественских праздников, завершаемых Крещеньем Господним продолжает госпраздник «Злуки». Утром 22 января, в День соборности Украины, первые лица города и области возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Затем присутствующие спели гимн. Полагающихся в таких случаях уличных зевак почему-то не наблюдалось. Военные отмаршировали для начальства, начальство покрасовалось перед военными, все остались довольны, комментарии в сетях воспроизводить не хочу, дабы не испоганить всеподданнейшего чувства.

Госпраздник «Злуки» уже двадцать лет отмечается на государственном уровне. Утверждён праздник был при «позднем» Кучме, когда он ради электоральных выгод переметнулся от обещаний сделать русский язык вторым государственным, благодаря чему он, собственно и стал президентом, в сторону ползучей украинизации, в надежде укрепить свои позиции в западных регионах. Никчемность исторической причины для праздника комментировать не буду, она достаточно подробно описана историками. Но в этом году ситуация выглядела особенно шизофреничной. Дело в том, что 21 января сего года в Киеве был торжественно открыт памятник Петлюре, который своим предательством ликвидировал этот Акт Злуки. Как известно он подписал соглашение с Юзефом Пилсудским, по которому и отдал Польше все те земли, которые объединились с Центральной Украиной 22 января 1919 г. Реальную соборность Украина обрела в 1939 г. после присоединения Западной Украины, которую мы естественно не отмечаем.

У действующей власти, все получается, как в известном анекдоте: «вы или крестик снимите, или трусики наденьте». Судя по антиконституционному томос-шоу власть решительно пытается снять с себя крестик, потому и трусики надевать не спешит.

Начало нынешнего ползучего разрушения институтов ведет свой отсчет от Горбачева, собственно это и было главным содержанием эпохи - лишь бы на свободу! Обретя независимость, мы не смогли сформулировать конкурентоспособную идею государственности пригодную к применению в ХІХ веке и логично продолжили избавимся от всех структур, институтов – и в конце концов даже от языка, на котором думаем. Люди давно не хотят государства, но при этом хотят его благ. Государство в ответ навязало военный тип управления. Именно для его воспроизводства нужно непрерывное военное положение. Режим перманентной катастрофы, которой эта экстремальность будет питаться. При этом идет повсеместная атака на профессионализм. Фактически построена цивилизация без профессионалов, во что в семидесятые никто бы не поверил.

Украинский агитпроп, казалось бы, сделал невозможное, путем невероятных усилий построил сугубо умозрительную конструкцию вроде американской. Разница в том, что американская существует в реальности, а возрождающаяся Украина – только в их воображении. Но, пожалуй, современная Украина ничего профессионально делать не умеет, кроме как воображать.