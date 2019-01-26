Одесситка Элина Свитолина не вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннисистка из Южной Пальмиры проиграла свой матч 1/4 финала Наоми Осаке из Японии со счётом 4:6, 1:6 и прекратила борьбу в первом сезоне турнира Большого шлема.

Для обеих спортсменок отчётная встреча носила очень важный характер, так как ни Свитолина, ни Осака ранее не выходили в полуфинал соревнований в Мельбурне. Более того, 21-летняя представительница Японии ведёт борьбу за первую строчку мирового рейтинга, что придало ей ещё больше мотивации в матче против одесситки.

Старт матча прошёл в упорной борьбе, что отразилось на результате: теннисистки пусть и не без проблем, но всё же выигрывали геймы на своей подаче, не позволяя сопернице завладеть инициативой. Первой ошибку допустила Элина Свитолина: в 6-м гейме первого сета украинка позволила Осаке сделать «брейк». Однако преимущество японки оказалось недолгим, и уже в следующем гейме Свитолина вернула проигранную подачу. На корте снова завязалась равная борьба, но концовку сета лучше провела Осака, что принесло ей локальную победу со счётом 6:4.

Во второй партии 21-летняя японка сразу очертила своё преимущество, выиграв 5 стартовых геймов, от чего Свитолина уже не смогла оправиться. Одесситке удалось лишь выиграть гейм престижа и избежать полного разгрома «под ноль», а о спасении матча не могло быть и речи.

Итоговое поражение в двух сетах заставило Элину Свитолину зачехлить ракетку на стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Одесситка повторила свой прошлогодний результат на этих соревнованиях, а значит, не потеряла рейтинговые очки и сможет сохранить за собой 7-ю строчку мирового рейтинга WTA.