Минкульт обнародовал список церквей, которые должны изменить свое название

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение), согласно новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названий религиозных организаций.

Соответствующий список публикован в правительственной газете «Урядовый курьер» в субботу.

Минкультуры по результатам религиоведческой экспертизы установило, что под действие ч.7 и ч.8 ст.12 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название — Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ (Московского патриархата)), Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Религиозные организации, попавшие в перечень, должны в течение 3 месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч.7 ст.12 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Соответствующий законопроект № 5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.