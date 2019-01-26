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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Обледенение на дорогах Одессы спровоцировало 83 аварии в Одессе: один человек погиб

Категория: Новости

Обледенение на дорогах Одессы спровоцировало 83 аварии в Одессе: один человек погиб

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, за минувшие сутки в Одессе произошло 83 ДТП с механическими повреждениями, три с пострадавшими и погибшим.

Водитель автомобиля «Хонда», ставший участником аварии на перекрестке Днепропетровской дороги и улицы Заболотного, от полученных травм умер в больнице. Госпитализированы еще двое пострадавших. 

В патрульной полиции отметили, что указанные аварии произошли, в основном, из-за гололёда и нарушения правил дорожного движения.

«По данным Гидрометцентра, 26 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники. Пешеходам напоминаем: во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз», — предупредили в полиции.



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