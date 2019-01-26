Пикет против насилия над животными возле одесского цирка закончился потасовкой и задержанием активистов

Сегодня под стенами одесского цирка прошла зоозащитная акция «Остановим насилие вместе». Активисты и неравнодушные одесситы решили выразить своё возмущение цирковым представлением «Кругосветное путешествие», во время которого, по мнению общественников, происходят издевательства над животными. Накануне в социальных сетях была опубликована видеозапись фрагмента данного шоу, где дрессировщик тянет по арене крокодила за хвост и пасть, переворачивает его и подвергает прочим манипуляциям.

По словам волонтера зоозащитной организации «Animal SOS» Виктории Казаченко, цели сегодняшнего мероприятия достаточно разноплановые. Социальный аспект заключается в том, чтобы «достучаться» до родителей маленьких одесситов, которые ведут своих детей на цирковые представления с участием животных. А вот юридический аспект выражался в соблюдении предписания экологической инспекции, согласно которого животные не должны находиться на территории одесского цирка. Активисты хотели зайти внутрь помещения и проверить выполнения вышеуказанного предписания.

В итоге, все желающие смогли пройти в помещение цирка. Порядок у дверей обеспечивала полиция, поэтому дальше словесных перепалок между активистами и работниками цирка дело вначале не пошло. Все это время зоозащитники в громкоговоритель призывали людей не водить детей в цирк и «не финансировать насилие».

При этом протестующие утверждают, что конфликт специально спровоцировал один из правоохранителей. Полицейские в свою очередь говорят, что задержанные нарушали общественный порядок.

Двоих протестующих посадили в полицейскую машину быстро увезли. Автомобиль с еще двумя активистами оставшиеся участники акции блокировали в течение 20 минут. В итоге их оттеснили прибывшие на место бойцы спецбатальона полиции. Только после этого второй полицейской машине удалось уехать.

В ГУНП подтвердили задержание только троих протестующих.

«Сегодня на улице Коблевской собрались граждане, недовольные жестоким, по их мнению, обращением с животными в одесском цирке. Охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечивали работники полиции. Законное требование правоохранителей не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение, проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими. В настоящее время в отделение полиции для дачи объяснений приглашены трое участников акции», — отметили в полиции.