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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Виновница смертельного ДТП на Тираспольском шоссе отпущена домой

Категория: Новости

Виновница смертельного ДТП на Тираспольском шоссе отпущена домой

Лидия Войтова, управлявшая автомобилем Тoyota RAV4, в июне минувшего года насмерть сбившего трёхлетнюю девочку и её 20-летнюю тётю, отправилась из СИЗО под домашний арест.

Соответствующее решение Малиновский районный суд вынес ещё в декабре минувшего года, дав обвиняемой возможность выйти из-за решётки под залог в 576 тысяч гривен. Вынося решение, суд учёл возраст обвиняемой и её состояние здоровья: защита предоставила суду справки о наличии у Войтовой ряда тяжёлых заболеваний, а именно энцефалопатии, гипертонии, остеохондроза, бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца.

Прокуратура против освобождения Войтовой под залог возражала, утверждая, что женщина может скрыться от правосудия.

Войтова внесла сумму залога и уже находится дома.

Следующее заседание по делу должно состояться 2 марта.



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