Из 26 районов Одесской области планируют сделать 8

Соответствующие планы опубликовал Кабинет Министров, представив своё видение следующего этапа реформы местного самоуправления.

В презентации приводится карта Украины с новыми границами районов. Отражена на ней и Одесская область. Чёрными линиями отражены границы существующих и планируемых к созданию объединённых территориальных громад, жёлтыми — то, как предполагается провести границы районов в результате реформы.

Так, предполагается объединить Кодымский, Савранский и Балтский районы, расположенные на самом севере области, с Любашёвским. Южнее расположится административная единица, которая объединит Котовский, Ананьевский, Красноокнянский и Захарьевский район. Сюда же, судя по карте, должна войти и северная часть Ширяевского района. Южную же его часть объединят с Великомихайловским, Раздельнянским и Ивановским районами.

В один район объединят северо-восточную часть Одесской области: Николаевский, Березовский и Лиманский районы. К северу и западу от Одессы расположится район в составе нынешних Беляевского и Овидиопольского района.

Бессарабию поделят на три части: Белгород–Днестровский оставят самостоятельным, судя по всему, укрупнив частями Саратского и Татарбунарского районов. То, что от них останется, сольют с Тарутинским, Арцизским и Килийским. Наконец, на самом юго-западе области раскинется район, составленный из территорий Болградского, Измаильского и Ренийского районов.

В этом смысле «второй этап реформы по децентрализации» является логическим продолжением первого: сначала сократили число сельсоветов, создав вместо них объединённые громады, теперь же сокращают и число районов. Определённая логика в этом, быть может и есть, но почему сокращение органов местного самоуправления называют децентрализацией, не вполне понятно.