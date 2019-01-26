Арт-среда Одессы получила новый импульс

В Одессе 24 января, на Французском бульваре, 33, в здании легендарной Одесской киностудии прошла презентация нового проекта, который открывает перспективы развития художественной среды в нашем городе и создает дополнительные возможности для продвижения творчества одесских мастеров.

Арт-проект «4М» подготовлен по инициативе ОО «Октава», БФ «Экостратегия», арт-куратором Аликом Ветроф, Татьяной Лебедевой и экспертами клуба «Время и Мысль»; при поддержке НСЖУ в Одесской области.

Авторы проекта намерены пригласить к сотрудничеству общественные организации, творческие объединения, СМИ, кураторов, коллекционеров, экспертов, художников и любителей искусства.

Также, совместно с Национальным союзом журналистов Украины (в рамках подготовки к 60-летию НСЖУ в 2019 году), запланировано проведение благотворительных акций и аукционов, нацеленных на помощь детям.

Юрий Работин, глава Одесского отделения НСЖУ отметил, что приюты, школы-интернаты Одессы и области не остаются без внимания. Ярмарки, благотворительные акции, всесторонняя помощь осуществляется Союзом на протяжении многих лет.

«Мы всегда находим возможность посещать детей, закупать продукты и игрушки. Дети, лишенные опеки родителей всегда должны чувствовать заботу - причем каждый ребенок. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем помогать таким учреждениям постоянно»

- подчеркнул Юрий Работин.

Проект «4М» предполагает проведение тематических выставок и «квартирников» современных художников, открытие новых арт-площадок, организацию выступлений молодых исполнителей; встречи с художниками, создание передач о современном искусстве, образовательных программ.

Организаторы и участники проекта неоднократно подчеркивали, что они полны сил и намерены творчески работать, а также открыты для диалога и новых, интересных идей, которые помогут прославить Одессу за пределами Украины, учитывая колоссальный потенциал, имеющийся у нашего города.

Также планируется приглашать художников и писателей из других стран. В рамках проекта предполагается развивать разные направления, связанные не только с искусством, но и с изобретательством, наукой, бизнесом, новыми технологиями.

Главное, по мнению организаторов - перспективное, плодотворное сотрудничество и развитие, вера в собственные силы.

Сергей Ахламов, гендиректор международного союза по экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Азии, Африки, Латинской Америки, со-организатор проекта, отметил, что

для реализации намеченных планов, будет осуществляться привлечение инвестиций. Сергей Ахламов подчеркнул, что основная цель проекта - показать, что есть на сегодняшний день творчество в нашем городе и в нашей стране, на каком высоком художественном уровне находятся все те, кто занимается искусством. «Мы очень хотим, как можно больше привлекать талантливых людей и показывать их мастерство»- подытожил он.

Презентация проекта вызвала большой интерес у журналистов. В завершение мероприятия, Юрий Работин продекламировал присутствующим свои новые стихотворения - философскую лирику - что привнесло теплую, дружескую ноту в атмосферу непринужденного общения гостей.