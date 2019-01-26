Нацбанк сообщил, сколько наличности на руках у украинцев

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось 400,1 млрд гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается, из общей суммы в обращении находилось 2,2 млрд гривен монет (13,1 млрд штук) и 397,8 млрд гривен в банкнотах (2,95 млрд штук).

"Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд гривен по состоянию на 1 января 2018 года)", - говорится в сообщении.

"Среднее количество банкнот на одного украинца составила 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно)", - отмечает регулятор.

Согласно сообщению, больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).