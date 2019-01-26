Одесская и Николаевская области входят в первую тройку по количеству проституток

В 2018 году в Одесской области полицейские обнаружили 160 проституток, а в Николаевской — 97.

Это второе и третье места соответственно по количеству лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУоАП «Занятие проституцией». Лидирует же Днепропетровская область, где проституток обнаружено 169.

Таковы данные Нацполиции, которые они предоставили изданию УНН.

При этом в Ивано–Франковской области и в Крыму проституток не нашли вообще. А вот в Киеве их всего 85, по данным полиции, в Волынской области — одна, в Черниговской — 3, в Черновицкой — 6.

Всего в Одесской области обнаружили 223 админправонарушения за занятие проституцией, в Николаевской — 174, в Херсонской — 98.