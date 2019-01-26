Служба распорядителя Госреестра избирателей: Официальные списки избирателей этого года почти не отличаются от списков 2010 и 2014 годов

В предварительный список избирателей на президентских выборах 31 марта включены 35 миллионов 602 тысячи 855 человек. Таковы данные Государственного реестра избирателей на 31 декабря 2018 года.

Как объяснил «Украинской правде» руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, от этой цифры сразу нужно отнять 985 тысяч 375 выбывших лиц, а также избирателей АРК Крым и оккупированных территорий, поскольку они не будут участвовать в выборах.

«Поэтому общее количество избирателей будет меньше, чем 35,6 миллиона. Ибо общее количество избирателей из года в год уменьшается», — сказал Стельмах.

Он добавил, что и эти данные не будут окончательными, так как в Госреестр постоянно вносят обновленные данные об избирателях.

Обновление данных происходит каждый месяц — добавляется информация о людях, которые изменили адрес, умерли, потеряли дееспособность и тому подобное. В тот месяц, когда проходят выборы, данные уточняют за 10 и за 4 дня до дня голосования.

«За эти 4 дня не может никто не умирать или не переезжать, где-то примерно 150 тысяч различных событий с избирателями происходит за эти дни. Но на фоне более 30 миллионов избирателей — это очень незначительный процент», — сказал Стельмах.

По заявлению избирателя или родственников умершего избирателя список можно изменить даже за день до выборов. Никакие изменения не вносятся в день голосования.

Проверить, есть ли вы и ваши родные в списке избирателей можно на сайте Госреестра избирателей во вкладке «Кабинет избирателя».

Напомним, что в списки избирателей президента в 2010 году были внесены 36 миллионов 968 тысяч 41 человек. На внеочередных выборах 2014 года в списке избирателей было 34 миллиона 214 тысяч 652 человека.