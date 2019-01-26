На поселке Котовского пьяный дебошир стрелял по посетителям бара: трое получили ранения

Вчера вечером в полицию поступила информация о стрельбе на Академика Заболотного возле бара «Забава» — неадекватный мужчина ранил из пистолета троих посетителей.

Факт стрельбы в полиции подтвердили. В результате ранения получили три человека. Стрелок был задержан.

Во время задержания стрелок, который находился в неадекватном состоянии, кричал, что у него есть граната и он всех взорвет. При осмотре гранаты не оказалось. У него изъяли травматический пистолет «Форт». На месте нашли пять гильз.

Пострадавших госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа.